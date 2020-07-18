عمان (زمان التركية)ــ إن تناول فاكهة الرمان ضمن نظامك الغذائي اليومي يجعلك تكتسب فوائد صحية للجسم، بإمكانك أن تعرف عليها في هذا المقال التالي من موقع (ويب طب).

يعتبر الرمان من أكثر الفواكه الصحية على سطح الأرض، فهو يحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة، التي لا مثيل لها في الأطعمة الأخرى.

وبالرغم من أن قشر الرمان سميك وغير صالح للأكل، ولكن داخله مئات البذور الصالحة للأكل مباشرة، أو على شكل عصير، إليكم أبرز فوائد تناول الرمان على الريق:

فوائد الرمان على الريق

بالرغم من عدم توافر دراسات تثبت فوائد الرمان على الريق بشكل خاص، ولكن هناك الكثير من الأبحاث التي أظهرت الفوائد الصحية للرمان والتي نذكر منها ما يلي:

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة

تكتسب بذور الرمان لونها الأحمر الرائع من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة بشكل قوي وفعال، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة، مما يؤدي إلى منع تلف الخلايا والتخفيف من الالتهاب.

يقي من السرطان

قد يساعد الرمان في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن عصير الرمان يمكن أن يكون ذو فائدة بالنسبة لمرضى سرطان البروستاتا، مما قد يمنع انتشار السرطان ويحد من احتمالية الوفاة.

كما تشير الدراسات المخبرية إلى أن مستخلص الرمان يمكن أن يساعد في مكافحة خلايا سرطان الثدي، ولكن هناك حاجة إلى دراسات بشرية.

يمتاز الرمان بقدرته على مقاومة الالتهاب التي يكتسبها من احتوائه على فيتامين ج، وبالتالي قد يساعد في الحماية من العديد من الأمراض الشائعة، مثل: أنواع معينة من السرطان، وداء السكري من النوع الثاني.

يساعد في تقليل ضغط الدم

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان في تقليل ضغط الدم المرتفع، مما يساعد في المحافظة على وظيفة الشرايين والقلب والدماغ بشكل جيد.

يحارب التهاب المفاصل

إن مركبات الفلافانول في عصير الرمان قد تساهم في منع الالتهاب الذي يسبب الفصال العظمي وتلف الغضروف.

ولكن ما زالت الدراسات مستمرة لتأكيد الفوائد المحتملة لعصير الرمان بالنسبة لهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وأنواع أخرى من التهاب المفاصل.

الحماية من أمراض القلب

أظهرت العديد من الدراسات البشرية أنه يمكن أن يحمي الرمان من أمراض القلب، فهو يخفض من الكوليسترول الضار ويحميه من التلف التأكسدي، ويقلل من الدهون الثلاثية.

يحارب العدوى البكتيرية والفطريات

من أبرز فوائد تناول الرمان على الريق أنه يحارب البكتيريا والفطريات والفيروسات مما قد يساعد في منع أمراض اللثة الشائعة والعدوى الفطرية.

تنشيط الذاكرة ومحاربة مرض الزهايمر

كشفت دراسة حديثة أن تناول 248 غرام (ما يعادل 8 أوقيات تقريبًا) من عصير الرمان بشكل يومي يمكن أن يحسن التعلم والذاكرة.

كما يعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان بتراكيز مرتفعة يمكن أن تساعد في وقف تقدم مرض الزهايمر وحماية الذاكرة.

غني بالفيتامينات

يحتوي عصير فاكهة الرمان الواحدة على أكثر من 40% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين ج.

بالإضافة إلى فيتامين ج وفيتامين هـ، يعد عصير الرمان مصدرًا جيدًا للفولات والبوتاسيوم وفيتامين ك.

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