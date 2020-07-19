إسطنبول (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية توقيف 27 مشتبها في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ عملية إرهابية.

ونفذ الأمن التركي عملية أمنية بمدينة إسطنبول قالت إنها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت علن القبض على مشتبهين يخططون لشن عمليات إرهابية باسم التنظيم، على خلفية إساءة للنبي محمد (ص) في وسائل التواصل الاجتماعي. وفق وكالة الأناضول.

ونفذت قوات الأمن عمليات مداهمة في 15 حيا بإسطنبول، أسفرت عن ضبط 27 متهما والعديد من الوثائق، والمعدات الرقمية.

وتواصل الشرطة إجراءاتها بحق المشتبهين في مديرية أمن إسطنبول.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اعلن الأسبوع الماضي توقيف شخصًا يدير حسابا يدعى “اتحاد المثليين في تركيا”، وجه إساءات متكررة للنبي وزوجاته والدين الإسلامي، وذلك بعد حملة ضغط على المنصات الاجتماعية.

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