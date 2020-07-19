أنقرة (زمان التركية) – زعم مقدم برامج تركي أن هناك صداما قائما بين الحكومة ومنصة نتفليكس للأعمال الدرامية.

الإعلامي جونيت أوزدمير، نشر تغريدة ذكر خلالها أن منصة نتفليكس تعترض على حظر السلطات التركية بث أية أعمال تتضمن مشاهد مثلية وهو ما قد يدفع المنصة إلى وقف جميع أعمال التصوير في تركيا لاعتراضها على هذا الإجراء متسائلا ما إن كانت تركيا ستصبح أول دولة في العالم تحظر منصة نتفليكس.

وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ومسئول الدعاية والإعلام بالحزب، ماهر أونال، قد تناول في وقت سابق خلال مشاركته في برنامج أوزدمير عمل درامي يروي قصة شاب مثلي، قائلا: “بات هذا الأمر ظاهرا بين الشباب. أرادت نتفلكس إعداد عمل درامي وبالفعل تم إعداد سناريو العمل الدرامي الذي تبين أنه يتناول قصة شاب مثلي. وقدمت نتفليكس إلى شركة إنتاج محلية عرض إنتاج عمل درامي باسم “عثمان” يروي قصة شاب مثلي”.

وتبين أن العمل الدرامي الذي لم يذكر أونال اسمه هو مسلسل “العشق 101” الذي يُعرض على منصة نتفليكس.

واعتبر البعض عدم إظهار شخصية عثمان في العمل الدرامي الذي يُعرض على منصة نتفليكس كشخصية مثلية بأنه نوع من الرقابة.

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