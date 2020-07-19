واشنطن (زمان التركية) – حسمت دراسة أمريكية الجدل بشأن إمكانية انتقال وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الإنسان عن طريق الحشرات الطائرة مثل البعوض.

مدير معهد دراسات الأمن الحيوي التابع لجامعة كانسس الأمريكية، ستيفين هيجس، وعدد من العاملين في المعهد أجروا دراسة بالتعاون مع كلية الطب البيطري، لدراسة إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الإنسان عن طريق البعوض، ونشرت نتائجها في مجلة “Scientific Reports”.

الدراسة أوضحت أن الفيروس لا يمكنه التكاثر في أنواع البعوض الثلاثة الأشهر والأكثر انتشارًا: الزعجة المصرية، والزعجة البيضاء، البعوضة خماسية الخطوط، وأن النتيجة ان الفيروس لا يمكنه الانتقال إلى الإنسان عن طريق البعوض.

وقال هيجس عن الدراسة: “حتى وإن كانت منظمة الصحة العالمية قد قالت بشكل قاطع أن الفيروس لا ينقل العدوى عن طريق البعوض، إلا أن دراستنا هي الأولى التي وضعت الأدلة الداعمة لهذه النظرية”.

–