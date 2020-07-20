أنقرة (زمان التركية) – هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نادي إسطنبول باشاك شهير على الفوز ببطولة الدوري التركي الممتاز لموسم 2019-2020.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر أردوغان تغريدة هنأ خلالها ناديه المفضل باشاك شهير ومشجعيه على بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 -2020 قائلا: “أتقدم بالشكر لجميع الفرق التي نافست بشدة في هذا الموسم الصعب لكنها في الوقت نفسه أظهرت روح التعاون والاتحاد. وأتمنى لكل منها مواصلة نجاحاتها”.

2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/wus8Jr1HCL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020

وضمن نادي إسطنبول باشاك شهير متصدر الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لقب البطولة بعدما فاز على نادي قيصري سبور بهدف مقابل لا شيء، وخسارة طرابزون سيبور وصيف الدوري أمام نادي قونيا سبور بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

بهذا الفوز الذي حققه نادي باشاك شهير أمام نادي قيصري سبور ضمن مباريات الأسبوع 33 من مباريات الدوري، نجح باشاك شهير في رفع رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الممتاز ليضمن لقب البطولة، متقدمًا على نادي طرابزون سبور الوصيف الذي يحتل المركز الثاني بعدد 62 نقطة.

وبعد تحقيق هذا الفوز يكون نادي باشاك شهير قد ضمن للمرة الأولى في تاريخه المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

يشار إلى أنه عقب انتهاء المباراة نزل بلال أردوغان، نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، من مقاعد المشجعين إلى المربع الأخضر للاحتفال بنجاح النادي وضمانه لقب البطولة مع لاعبي ومشجعي نادي باشاك شهير.

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