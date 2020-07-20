أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن سفينة التنقيب “الفاتح”، بدأت الاثنين، أول عملية تنقيب لها بالبحر الأسود.

وقال دونماز عبر تويتر إن السفينة بدأت التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود في حقل “Tuna-1”.

الوزير قال إن “كانت الثروات موجودة فحتما سنجدها عبر التنقيب”.

يذكر أن سفينة الفاتح تحركت يوم 29 مايو/ أيار الماضي من اسطنبول في طريقها إلى ولاية طرابزون، بعد أن تم سحبها من البحر المتوسط، لتحل محلها في وقت لا سفينة “القانوني” التي ستبدأ أعمال التنقيب بموجب اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا.

وكانت سفينة “فاتح” بدأت نشاطها للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط في يونيو/ حزيران العام الماضي في ظل اعتراض اليونان وقبرص ومصر، بالإضافة إلى إسرائيل.

وعارضت قبرص واليونان ومصر والاتحاد الأوروبي أنشطة التنقيب التركية في البحر المتوسط واعتبروها “غير قانونية”.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، أعلن في وقت سابق عن إنطلاق سفينة التنقيب “فاتح” نحو البحر الأسود للتنقيب عن النفط، وقال إن تركيا لا تحمي مصالحها أرضها فقط، بل أيضا في حدودها البحرية من جهاتها الثلاث.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أنّ سفينة “فاتح” ستبدأ أولى أعمال التنقيب في البحر الأسود اعتبارا من 15 تموز/يوليو القادم.

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