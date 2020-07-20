إسطنبول (زمان التركية) – قالت جريدة “صباح” إن تركيا أرسلت روبوتات عسكرية إلى جبهة القتال في ليبيا، لتدعيم صفوف قوات حكومة الوفاق.

الصحيفة الموالية لحزب العدالة والتنمية قالت إن القوات المسلحة التركية أرسلت روبوتات من طراز TMR2 محلية الصنع المخصصة لكسح الألغام والعبوات الناسفة، إلى ليبيا لتطهير محيط مدينة طرابلس المزعوم بأنها ملغومة.

وزعمت الصحيفة أن الروبوتات بدأت العمل فعلًا في ليبيا، وقدَّمت أداءً جيدًا في تجنيب القوات الخسائر الناتجة عن الألغام والعبوات الناسفة.

وكانت القيادة الأمريكية الإفريقية “أفريكوم” زعمت الأسبوع الماضي أن مجموعة فاغنر الروسية أقدمت على ”زرع ألغام أرضية وعبوات ناسفة بدائية الصنع” مؤخرًا بصورة “عشوائية” بين العاصمة الليبية طرابلس ومدينة سرت، التي تحاول قوات مدعومة من تركيا التقدم نحوها للسيطرة عليها.

وذكرت أفريكوم، في بيان نشر عبر موقعها على الانترنت أن هناك “أدلة فوتغرافية تظهر تفخيخات متفجرات وألغام موضوعة بشكل عشوائي حول ضواحي طرابلس وصولاً إلى سرت منذ منتصف حزيران/يونيو” الماضي، مشيرة الى أنه ” تم تقييم هذه الأسلحة على أنها أدخلت إلى ليبيا من جانب مجموعة فاغنر”

ويوم السبت الماضي قال تقرير لوكالة (رويترز) إن مقاتلي حكومة الوفاق الليبية يقتربون من مدينة سرت لاستردادها، وأفادت أن قوات حكومة الوفاق الليبية تحركت برفقة دبابات ونحو 200 مدرعة من مدينة مصراتة صوب مدينة تاورغاء القريبة من سرت.

من جهته عتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، الأبناء المتداولة حول وجود تحركات لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا نحو مدينة سرت، مجرد استعراض فقط، وقال إن التحركات قرب مدينة مصراته وبعيدة من سرت، وأكد أنها مناورة للشحن الإعلامي فقط.

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