إدلب (زمان التركية) – شهدت مدينة أعزاز السورية شمال سوريا على الحدود مع تركيا حادث انفجار ضخم لسيارة مفخخة بالقرب من معبر باب السلامة الحدودي، وتشير التقارير الأولية إلى أن التفجير أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة ما يزيد عن 60 آخرين.

ونقل جرحى التفجير الذي وقع في قرية سجو إلى المستشفيات الموجودة في تركيا.

من مكان التفجير الذي حدث منذ قليل في قرية سجو، بالقرب من معبر باب السلامة.

pic.twitter.com/aFMEu5oHRT — Ahmad Alshame ⚪ (@ahmadal_shame) July 19, 2020

المسؤولين الأتراك يتحدثون عن أن الهجوم يقف ورائه تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي “بي كا كا”، مشيرين إلى أن التنظيم يتجنب الاعتراف بارتكابه التفجير بسبب سقوط مدنيين فيه.

بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم داعش، الذي تشن الاستخبارات التركية حملات ملاحقة ضد عناصره منذ فترة.

وفضلا عن الخسائر في الأرواح، أسفر التفجير الضخم عن خسائر بشرية بالمنطقة.

ستة شهداء و٧٥ جريح كحصيلة اولية اثر إنفجار سيارة مفخخة على دوار بلدة سجو القريبة من معبر باب السلامة#سوريا pic.twitter.com/Bbw1QUOYkN — محمد الشيخ (@syriadream1) July 19, 2020

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