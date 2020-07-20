إسطنبول (زمان التركية) – ضمن نادي إسطنبول باشاك شهير متصدر الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لقب البطولة بعدما فاز على نادي قيصري سبور بهدف مقابل لا شيء، وخسارة طرابزون سيبور وصيف الدوري أمام نادي قونيا سبور بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ووجه الرئيس رجب أردوغان، التهنئة لناديه المفضل “باشاك شهير” بتتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه.

وغرد أردوغان عبر تويتر: “أهنئ من أعماق قلبي فريق باشاك شهير وجمهوره لفوزه ببطولة الدوري موسم 2019 – 2020”.

2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/wus8Jr1HCL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020

بهذا الفوز الذي حققه نادي باشاك شهير أمام نادي قيصري سبور ضمن مباريات الأسبوع 33 من مباريات الدوري، نجح باشاك شهير في رفع رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الممتاز ليضمن لقب البطولة، متقدمًا على نادي طرابزون سبور الوصيف الذي يحتل المركز الثاني بعدد 62 نقطة.

وبعد تحقيق هذا الفوز يكون نادي باشاك شهير قد ضمن للمرة الأولى في تاريخه المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

يشار إلى أنه عقب انتهاء المباراة نزل بلال أردوغان، نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، من مقاعد المشجعين إلى المربع الأخضر للاحتفال بنجاح النادي وضمانه لقب البطولة مع لاعبي ومشجعي نادي باشاك شهير.

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