أنقرة (زمان التركية) – قال متخصص في العلاقات الدولية إن نظام الرئيس التركي رجب أردوغان يؤدي دورا وظيفيا إقليميا ضمن مخطط أمريكي للشرق الأوسط، مؤكدًا أن القيادة المصرية ستسعى إلى أدارة أزمتها مع تركيا بسبب تدخلاتها في ليبيا بحنكة دبلوماسية وحكمة سياسية.

وكشف الكاتب المصري نبيل نجم الدين، المتخصص في العلاقات الدولية، أن المخطط الأمريكي تم وضعه بعد ضرب برجي التجارة العالمية في 2001، ويتضمن استراتيجية الولايات المتحدة للشرق الأوسط خلال الخمسين سنة المقبلة، والتي تنتهي في 2052.

وتساءل خلال مشاركته في برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث، قائلا: “كيف يمكن لدولة عضو في حلف الناتو أن تمتلك سلاحا استراتيجيا مثل المقاتلة F35 تحصل على منظومة الدفاع الجوي الروسي S400؟”، مستدلاً بذلك على أن الرئيس التركي رجب أردوغان حصل على سلاح استراتيجي من الشرق وسلاح استراتيجي آخر من الغرب، لتنفيذ مخططات إقليمية.

وأشار إلى أن تركيا تنتهك حاليا السيادة العراقية والسورية وتتدخل في الخليج العربي بين قطر وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي، لتنفيذ لتلك المخططات.

وحذر نبيل نجم الدين أيضا من أن مصر والسعودية مستهدفتان بمخطط لإعادة رسم الخرائط الجغرافية والسياسية، مشيرًا إلى دول المنطقة ستتعرض للفوضى والاضطرابات لعقود طويلة.

وفي إطار تعليقه على موقف القاهرة من أنقرة والأزمة الليبية، شدد نبيل أن الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تبذل كل جهودها لإدارة هذه المرحلة الصعبة بالحنكة والحكمة السياسية.

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