سكاريا (زمان التركية) – نشر رئيس بلدية سكاريا المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أكرم يوجا صورة له وسط حقول القنب في البلدية، وقال إنه يشعر بالفخر.

وقال رئيس بلدية سكاريا في تصريحات، خلال زيارة حقول القنب: “أشعر بالفخر من إعادة زراعتنا الماريجوانا مرة أخرى الذي يعتبر نبات معجزة، لا تعد ولا تحصى فوائده، وكان في فترة من الفترات أهم المنتجات الزراعية حول العالم”.

يوجا نشر صورة له داخل حقول الأفيون، وأوضح أن بلدية سكاريا التي يترأسها تمكنت من زراعة 100 فدان من نبات القنب، مشيرًا إلى أن طول النبات تجاوز مترين، وأكد أن النبات يستخدم في العديد من القطاعات أبرزها الصحة والإنشاءات والزراعة والمواد الغذائية والبترول والصناعة.

وقال: “إن الشجرة العادية تنمو خلال 20-50 عامًا، بينما نبات القنب المعجزة ينمو خلال 4 أشهر فقط. الفدان الواحد من القنب ينتج أكسجين ما يعادل 25 فدانًا من الغابات الشجرية. فضلًا عن أن القنب يعتبر منظفا للبيئة من الإشعاعات التي باتت تؤثر على حياتنا. كما يمكن إنتاج كافة المنتجات البلاستيكية من القنب، ويتميز بإمكانية إعادة تدويره”.

وكان الرئيس رجب أردوغان تحدث مطلع هذا العام عن ضرورة تشريع زراعة القنب الهندي في جميع المحافظات التركية، وقال إنه يصلح لصناعة النسيج، وأن بلاده تضطر لاستيراده بينما يمكن زراعته.

ومن الرائج استخادم القنب الهندي لصناعة مخدر “الحشيش” ورغم ذلك لم تعلن تركيا عن ضوابط لحصر استخدام النبات في الصناعات فقط.

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