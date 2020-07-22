أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وخلال الاتصال الهاتفي بحث الطرفان التطورات في سوريا والعراق والخطوات المتخذة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية في بيان أن الاتصال الهاتفي شهد تناول الطرفان لإجراءات تعزيز العلاقات بين البلدين وعلى رأسها كل من الاقتصاد والسياحة بجانب بحث التطورات على الساحة في ليبيا وسوريا.

هذا وتطرق أردوغان وميركل إلى القضايا التي يمكن التعاون بها خلال عملية مواجهة فيروس كورونا المستجد والمرحلة التالية.

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