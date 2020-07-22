أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 928 حالة إصابة جديدة، و18 حالة وفاة جديدة مساء أمس الثلاثاء.

ومر أسبوع في تركيا دون أن تتجاوز إصابات كورونا 1000 حالة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في تركيا وصل إلى 221 ألفًا و500 حالة، والوفيات ارتفعت إلى 5526 حالة.

وأشار كوجا إلى أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة بلغ 1246 حالة، بينما بلغ عدد الحالات المستخدمة لأجهزة التنفس الاصطناعي 379 حالة.

الوزير أشار إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 204 ألفًا و11 حالة، بعد تسجيل 1009 حالة تعافي جديدة.

كما لفت إلى أن عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات مؤكدة الإصابة، بلغ 4 ملايين و359 ألفًا و627 تحليلًا، بعد إجراء 42 ألفًا و846 تحليلًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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