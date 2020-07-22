برلين (زمان التركية) – حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا من تأثر علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتها “الاستفزازية” للحفر والتنقيب في منطقة شرق المتوسط.

هايكو ماس قال أمس الثلاثاء من العاصمة اليونانية أثينا: “بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جداً.. يجب احترام القانون الدولي. لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سيكون ممكناً فقط إذا أوقفت أنقرة استفزازاتها في شرق المتوسط”.

من جهته قال رئيس الوزراء اليونانى إنه على تركيا مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبى ما لم تكف عن التنقيب فى شرق المتوسط.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن التشكيك التركي للحقوق السيادية لليونان وقبرص هو تشكيك في حقوق أوروبا.

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