إسطنبول (زمان التركية) – كشفت مصادر مطلعة أن السلطات التركية أغفلت دعوة بعض رؤساء الأحزاب لحضور حفل افتتاح تحويل آيا صوفيا إلى مسجد وإقامة أول صلاة به.

وقالت المصادر إن رئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش، اتصل هاتفيا ببعض الشخصيات العامة وأرسل دعوات إلى رؤساء الأحزاب لحضور الحفل، لكنه اقتصر على الأحزاب السياسية التي تمتلك تكتلات داخل البرلمان، ونوابهم بينما تجاهل دعوة أحزاب الشعوب الديمقراطي الكردي، والعمل والمناطق الديمقراطية.

أرباش قال في الدعوة المرسلة إلى نواب البرلمان: “يسرنا حضوركم في برنامج حفل افتتاح مسجد آياصوفيا الكبير الشريف، الذي سيعقد بتشريف السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان”.

وشملت الدعوة الآية 18 من صورة التوبة: ” إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ”.

ووصلت الدعوة رئيس حزب السعادة الإسلامي تامال كرم الله أوغلو بعد ساعات من تأكيده في مؤتمر صحفي عقده أمس أن حزبه لم تصله أي دعوات من رئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية علي أرباش.

ومن المقرر أن تقام أول صلاة في مسجد آيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد غدا الجمعة.

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