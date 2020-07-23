أنقرة (زمان التركية)ــ قبل مجلس الأمن الدولي، فجر الخميس، طلبا مقدما من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بعقد جلسة للجنة العقوبات نهاية يوليو/تموز الجاري بحضور الدول التي تدعم أطراف الصراع الليبي.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عبر “تويتر” إن “مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم عدة دول، يستجيب لطلب ليبيا بعقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء”.

وأضاف أنه “من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن”. وفق وكالة الأناضول.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية افي حكومة الوفاق الوطني أنها تقدمت بطلب رسمي لمجلس الأمن الدولي بنيويورك لعقد جلسة للجنة العقوبات.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي، في بيان آنذاك: “نسعى أن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، والتي ساهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر أبريل/نيسان العام الماضي”.

–