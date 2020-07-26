أنقرة (زمان التركية) – افتتحت تركيا أمس طريق أماسيا الدائري الذي استغرقت عملية إنشائه 16 عاما بتكلفة 125 مليون ليرة للكيلو متر الواحد.

وصرح والي أماسيا، مصطفى ماساتلي، أن تكلفة طريق أماسيا الدائري، الذي بدأت أعمال إنشائه في يوليو/ تموز عام 2005 ويبلغ طوله 11.3 كيلومتر، بلغت مليار و267 مليون ليرة ليصبح الطريق الدائري الأغلى في العالم.

وشاركت 16 شركة في بناء الطريق الدائري طوال الـ 16 عامًا.

وطوال فترة إنشاء طريق أماسيا الدائري شهدت تركيا تغيير 11 وزير نقل وسبعة ولاة لمحافظة أماسيا.

وتبين أن الطريق أنشئ على مساحات نزعت ملكيتها مما جعل السلطات تدفع تعويضات بما يعادل التكلفة الإجمالية للإنشاء.

إهدار المال العام

من جانبه أفاد عضو حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، تورجاي سفيندي، أن مدينة أماسيا كانت بحاجة ملحة للطريق الدائري غير أن عمليه إنشائه تحولت إلى فوضى عالقة وأن عملية الإنشاء استغرقت فترة طويلة بتكلفة عالية جدا.

هذا وأكد سفيندي أنه ليس من الصائب اعتبار التكلفة الضخمة للطريق، التي بلغت مليار و267 مليون ليرة، بمثابة إنجاز لولاية أماسيا، معتبرا أن: “تكلفة الطريق مثال صريح على إهدار المال العام”.

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