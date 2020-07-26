أنقرة (زمان التركية) – بعدما اعتادت أجيال في تركيا على زيارة أحد الأضرحة للتبرك به طوال 100 عام تقريبًا، تبين أن الضريح خالٍ تماما من الداخل.

وعندما أرادت السلطات نقل ضريح “غريب دادا” الواقع في مدينة تشوروم وسط تركيا لاستكمال أعمال إنشاء طريق بري لم يتم العثور بداخل الضريح على رفات أي جثمان كما كان ينتظر.

ومنذ نحو قرن يقصد عدد من الاشخاص ضريح “غريب دادا” للدعاء وتمني الأمنيات أمامه.

وعقب الحصول على الموافقة من دار الإفتاء بمدينة شوروم باشرت فرق البلدية أعمال الحفر وقامت بإزالة الضريح القائم في حي يفروتورنا، حيث تبين أن الضريح خال ولا يتضمن أي رفات.

من جانبه أفاد رئيس حي يفروتورنا، متين ياشار، أن ضريح “غريب دادا” كان يشكل عقبة لوقوعه في الطريق الذي تسعى البلدية لإقامته لربط شارع غازي بشارع قبرص قائلا: “تم دراسة الأمر وأبلغتنا دار الإفتاء أنه لا مانع من إزالة الضريح. تمت أعمال الحفر بشكل حذر وبعد بلوغ مستوى معين كانت الاستعدادت لاستخراج بقايا العظام البشرية من داخل الضريح، لكن لم يتم العثور على أي منها”.

–