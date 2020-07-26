أنقرة (زمان التركية) – اختتم قائد فريق فنربهشه التركي، إمرة بولوز أوغلو، مسيرته الكروية بالمباراة التي لعبها فريقه ضد منافسه شايكور ريزا سبور في الأسبوع الأخير من الدوري التركي الممتاز.

ولعب بولوز أوغلو (39 عاما) آخر مباريات مسيرته الكروية الحافلة أمام شايكور ريزا سبور.

وخاض اللاعب المخضرم المباراة ضمن التشكيل الأساسي ليختتم مسيرته بإحرازه أول أهداف فريقه من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وفي الدقيقة الثالثة والستين غادر بولوز أوغلو المباراة وسط تصفيق حار من الجماهير.

هذا وسيحمل شارة قيادة الفريق اللاعب الشاب، عمرو فاروق بياز.

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