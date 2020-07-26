أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا سلجوك أوزضاغ، إن افتتاح آيا صفويا للصلاة يأتي للتغطية على إخفاقات الحزب الحاكم، ومحاولة لإطالة عمره.

سلجوك أوزضاغ، قال: “لا أحد يمكنه أن يقول شيئا عن فتح آيا صوفيا للصلاة. الانتقاد هو لاستغلال الملف، وليس لافتتاحه للعبادة؛ لأننا جميعًا نعرف أن هذا تصرف سياسي، ليس الغرض منه تنفيذ وصية الفتح، وإنما الغرض منه إطالة العمر السياسي لأحدهم”، في إشارة إلى الرئيس رجب أردوغان.

نائب رئيس حزب المستقبل وجه انتقادات شديدة اللهجة لحزبه السابق العدالة والتنمية، حيث قال: “كلما انهارت أصوات النظام الحاكم، يلجأ لسياسة القيم؛ لأنه لا يملك مشروعا واحدا يمكنه إنقاذه البلاد من الوضع الذي جعلها فيه. يحاولون التستر على إخفاقاتهم وفشلهم السياسي بحملات لإثارة المشاعر الدينية والبروباجندا الإعلامية”.

وأكد أن الهدف من وراء الضجة حول قرار فتح آيا صوفيا للعبادة مرة أخرى، هو استغلال الأمر سياسيًا من أجل إطالة عمر نظامهم السياسي في الحكم.

قال القيادي في حزب المستقبل، حاليا “تشمل أجندة المواطنين التضخم والأزمة الاقتصادية وتراجع الديمقراطية وتسييس القضاء والإرهاب. ثم يأتي المسئول ويقول (انظر ، لقد فتحت مسجدا!).

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