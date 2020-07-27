القاهرة (زمان التركية)ــ شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء والموقف من الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء).

وحث الأمين العام في كلمته -عبر الوسائل الافتراضية-، المجلس الوزاري العربي للكهرباء على الموافقة علي النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين، وتتويج الجهد المشرف الذي بذله المجلس خلال العقدين الآخيرين في سبيل تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء.

كما أكد أبو الغيط على أهمية الدور الحيوي والهام لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعيا الي تركيز الجهود علي الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الامكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة العربية، والتي تعتبر من اكثر القطاعات التي تنطوي على امكانيات واعدة.

وفي هذا الاطار، أشار الأمين العام إلى أنه في حالة ما تحقق الربط الكهربائي بشكل متكامل، فإن المنطقة العربية ستصبح ثاني أكبر سوق إقليمية بعد الاتحاد الأوروبي.

تجدر الاشارة إلى أن المجلس الوزاري العربي للكهرباء قد اختتم أعماله بالموافقة على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين، حيث تعتبر تلك الخطوة دفعة هامة للأمام على طريق استكمال الإطار المؤسسي والتشريعي لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء.

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