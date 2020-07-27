أنقرة (زمان التركية) – منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عشرات الأوقاف والجمعيات الخيرية إعفاءً ضريبيًا، أغلبها من الأوقاف التي يشارك فيها أفراد من عائلته ومقربين منه.

بحسب قرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية لصالح المديرية العامة للأوقاف التابعة لوزارة الثقافة والسياحة، فمنذ 5 سنوات تم إعفاء ما مجموعه 43 وقفًا من الضرائب بكافة أنواعها، حيث شمل الإعفاء الضريبي 6 أوقاف في عام 2015، ثم 8 أوقاف في عام 2016، ثم 8 أوقاف في عام 2017، ثم 11 وقفًا في عام 2018، ثم 7 أوقاف في عام 2019، ثم 3 أوقاف في عام 2020.

على رأس الأوقاف التي أعفيت من الضرائب، وقف “TÜGVA” الذي يترأسه بلال؛ نجل أردوغان، ووقف (Okçular) التابع لبلال أردوغان أيضًا، ووقف (KADEM) الذي تديره سمية أردوغان، ووقف (T3) الذي يديره سلجوق بايراقدار صهر أردوغان.

كذلك تم إعفاء وقف أرزينجان للثقافة والتعليم الذي يشغل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم منصب عضوية شرفية فيه، ووقف “Türkiye Eğitim” التابع لجامعة ميديبول المؤسسة من قبل وزير الصحة فخر الدين كوجا ويقال إنها تابعة لأمينة زوجة أردوغان، ووقف الكفاءة في تركيا الذي يترأسه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة جمال الدين كومورجو.

وكان عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو بدأ تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية وقطع التمويل عن عدد من الأوقاف المرتبطة بحزب العدالة والتنمية، والتي كانت تتسبب في هدر كبير لميزانية بلدية إسطنبول بالذات.

ومن بين المؤسسات التي أوقف أكرم إمام أوغلوا تمويلها مؤسسة “أنصار”، وTÜRGEVK، ومؤسسة TÜGVA، ومؤسسة دار الفنون، ومؤسسة الحجة أحمد يوسفي، وقال عمدة إسطنبول في أغسطس/ آب 2019 إنه أعاد 375 مليون ليرة تركية إلى خزينة البلدية، كان يتم توجيهها إلى جمعيات وأوقاف خاصة.