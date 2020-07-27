أنقرة (زمان التركية) – حطم سعر صرف اليورو في تركيا هذا الأسبوع رقما قياسيا جديدا متجاوزا ثمانية ليرات، بينما الدولار ثابت على 6.85 ليرة منذ فترة طويلة.

وتكشف الأرقام حالة التدهور في سوق العملات بتركيا التي تزايدت وتيرتها عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سجل اليورو هذا الصبح 8.02 ليرة مواصلا ارتفاعه المستمر بسبب تراجع عائدات تركيا من الصادرات والسياحة بنسبة كبيرة، والطلب على العملات الأجنبية الذي تعجز السلطات عن إيقافه.

ويواصل اليورو الارتفاع على عكس الدولار الذي يحافظ على سعر 6.85 ليرة بفعل الصيغ المستترة للبنك المركزي وبيعه جزءا من الاحتياطي بالدولار.

هذا وسجل اليورو 8.01 ليرة اعتبارا من الساعة 10:20 من صباح اليوم بتوقيت أنقرة.

–