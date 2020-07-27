أنقرة (زمان التركية)ـــ تشارك القوات المسلحة في تركيا بمناورات عسكرية شاملة مع جيش أذربيجان، تنطلق ذها الأسبوع وتستمر 13 يومًا، بعد أخرى أطلقتها روسيا مع أرمينيا.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية، إن قوات برية وجوية من البلدين سوف تشارك في المناورات العسكرية التي تبدأ الأربعاء.

أوضحت الدفاع في بيان أن المناورات العسكرية تبدأ يوم 29 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، لمدة 13 يومًا.

وذكر البيان أن المناورات ستتضمن اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين، وتشمل مناطق باكو العاصمة، ونخجوان، وكنجه، وكوردمير، ويولاخ.

ونوه البيان إلى أن المناورات البرية من المقرر أن تجري في مناطق باكو العاصمة ونخجوان في الفترة ما بين 1 إلى 5 أغسطس الجاري.

وخلال المناورات سيتم اختبار جاهزية القوات على تنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك بعدما أطلق الجيش الروسي قبل أسبوع مناورات ضخمة بمشاركة 150 ألف جندي في أرمينيا بمنطقة قريبة من الشريط الحدودي مع أذربيجان، في رد من موسكو على إعلان أنقرة توفير الدعم العسكري الكامل لحليفتها أذربيجان.

وشهدت الحدود بين البلدين توترات حادة هذا الشهر بسبب تبادل لإطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في الجيش الأذري.

وزارة الدفاع الروسية، وصف المناورات بأنها روتينية، ونفت أن يكون لها أي صلة بالأعمال التي تقوم بالقوات الروسية في منطقة القوقاز، مشيرة إلى المناورات تجري بمشاركة 150 ألف جندي بالإضافة إلى 400 طائرة حربية.

وهناك عداء بين أرمينيا وتركيا، حيث تحشد الأولي المجتمع الدولي لإجبار تركيا على الاعتراف بوقوع مذبحة ضد الأرمن في عهد الدولة العثمانية، وتخشى تركيا من دفع تعويضات طائلة جراء ذلك.

وقد يتسبب التدخل العسكري التركي أو الروسي في زيادة حدة التوتر بين الطرفين.

وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعاً منذ نحو 30 عاماً للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية. لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيداً من هذه المنطقة المتنازع عليها.

ومنذ 1992، تسيطر أرمينيا على إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”، بإجمالي نحو 20% من الأراضي الأذرية.

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