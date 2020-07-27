واشنطن (زمان التركية) – قالت تقارير إن مناورات عسكرية بحرية ستجري بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان، تزامنا مع تصاعد التوترات بين تركيا واليونان.

ووفق معلومات نشرتها وسائل إعلام يونانية أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات أيزنهاور “Eisenhower” وعدد 12 قطعة حربية مرافقة لها، إلى منطقة شرق المتوسط، عبر قناة السويس، استعدادًا لإجراء المناورات البحرية مع اليونان.

وأوضحت الأخبار المتداولة أن القطع البحرية الأمريكية ستستقر في المنطقة الاقتصادية الخالصة في محيط جزيرة كريت التابعة لليونان، الأمر الذي اعتبره خبراء بأنها رغبة أمريكية في التدخل بالخلاف القائم بين أثينا وأنقرة، وأنها إما ستقوم بدور الحكم بين الطرفين أو ستقف مع اليونان في وجه تركيا.

أما وسائل الإعلام التركية، فقد زعمت أن المناورات كان من المقرر أن تقام في بحر إيجه بين تركيا واليونان، ونفت أن تعقد المناورات هناك وأن القطع البحرية الأمريكية غيرت وجهتها إلى جزيرة كريت في البحر المتوسط بدلًا من بحر إيجه.

وبشكل مفاجئ انسحبت سفن تركية كانت وزارة الدفاع قالت إنها ستنقب عن الغاز الطبيعي في محيط جزيرة متنازع عليها بين تركيا واليونان.

من جهة أخرى زعمت الصحف التركية أن حاملة الطائرات الأمريكية “Eisenhower” ستشارك في مناورة درع البحر المتوسط التي تقوم بها القوات البحرية التركية.

يشار إلى أن القوات البحرية المصرية والفرنسية، أجريتا تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق بالبحر المتوسط، الذي يشهد توترات بسبب سلوك تركيا.

وأقيم التدريب بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة الفرقاطة الشبحية المصرية “تحيا مصر” مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية “ACONIT”.

وتأتي التدريبات في ظل تصاعد التوتر في البحر المتوسط بسبب إصرار تركيا على التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، الإجراء الذي تعترض عليه مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، فيما يشير إلى رسالة غير مباشرة من القاهرة وباريس إلى أنقرة.

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