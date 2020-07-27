أنقرة (زمان الرتكية)ـــ فاز فريق قاسم باشا التركي بشكل مثير على ضيفه إسطنبول باشاك شهير بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن الجولة 34 الأخيرة من منافسات الدوري التركي الممتاز.

وافتتح قاسم باشا المباراة بهدف مُبكر عند الدقيقة 9، عبر المهاجم الغيني فودي كويتا، الذي نجح في إضافة الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29.

وواصل أصحاب الأرض أفضليتهم خلال شوط المباراة الثاني، وعززوا تقدمهم بهدف ثالث مع الدقيقة 62، حمل توقيع اللاعب يوسف أردوغان.

وعرفت الدقائق المتبقية من اللقاء ضغطًا هجوميًا كبيرًا من فريق إسطنبول باشاك شهير، الذي تمكن من تسجيل هدفين متتاليين بواسطة كل من المهاجم ديمبا با وادين فيسكا في الدقيقتين 78 و80.

وبهذه النتيجة، رفع قاسم باشا رصيده للنقطة 43 وارتقى للمركز العاشر على سلم الترتيب، فيما توقف رصيد باشاك شهير عند 69 نقطة في الصدارة.

جدير بالذكر أن إسطنبول باشاك شهير قد حسم لقب الدوري لصالحه في الجولة السابقة، وذلك لأول مرة في تاريخه.

الأناضول

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