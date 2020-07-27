أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 927 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 17 حالة وفاة جديدة، مساء الأحد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 226 ألفًا و100 حالة، كما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 5613 حالة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة بلغت 1249 حالة، وكذلك أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي بلغت 387 حالة.

وكشف أن إجمالي أعداد المتعافين ارتفع إلى 209 ألفًا و487 حالة، بعد تسجيل 1010 حالة تعافي جديدة.

وفيما يتعلق بأعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابته، فقد بلغت 4 ملايين و572 ألفًا و688 تحليلًا، بعد إجراء 40 ألفًا و16 تحليلًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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