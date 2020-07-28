أثينا (زمان التركية) – انطلقت دعوات في اليونان لمقاطعة المنتجات التركية، اعتراضًا على تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، وفتحه للصلاة للمرة الأولى بعد 86 عامًا.

الغضب اليوناني في وجه القرار التركي تمثل رسميا في إطلاق الحكومة حملة دبلوماسية تحرض دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بفرض عقوبات على تركيا، أما على المستوى الشعبي فانطلقت حملات لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية.

وأبدت تركيا انزعاجا شديدا من إقدام مجموعة من الأشخاص التابعين للتيار اليمني المتطرف في اليونان، على حرق العلم التركي، مساء يوم الجمعةالذي شهد إقامة أول صلاة في آيا صوفيا منذ 86 عامًا.

رئيس مركز اتحاد التجارة الوطنية في اليونان فاسيلس كوركيديس، أعلن تأييده مساعي حكومة أثينا الدبلوماسية، مؤكدًا على ضرورة مقاطعة المنتجات والبضائع التركية لكسب الأمر أبعادا أكبر.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين اليونان وتركيا مستمر بالرغم من توتر العلاقات بينهما على مدار السنوات الماضية؛ حيث بلغت قيمة الصادرات اليونانية إلى تركيا 1.6 مليارات يورو سنويًا، بينما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى اليونان 1.2 مليار يورو سنويًا.

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