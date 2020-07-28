أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير نتائج اختبار مؤسسات التعليم العالي، التي أجريت في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مجددا عن ضعف استيعاب الطلاب في تركيا للمواد التعليمية.

وخلال الامتحانات التي شارك بها 2 مليون و296 ألف طالب بلغت نسبة الأجوبة الصحيحة للأجوبة الخاطئة في اختبار الرياضيات المؤلف من 40 سؤالا نحو 5.5 سؤال، في حين بلغت هذه النسبة في فروع العلوم 2.6 أسئلة.

وعجز 550 ألف طالب عن تجاوز الحد الأدنى وبلغت نسبة النجاح في اختبار إجادة العلوم الأساسية أقل من 40 في المئة. وقارب عدد الطلبة الحاصلين على صفر نحو 50 ألف طالب.

وسجل الطلاب فشلا كبيرا في اختباري إجادة العلوم الأساسية واختبار إجادة العلوم التخصصية.

وعجز عدد كبير من الطلاب عن تقديم الأجوبة الصائبة على ما يقارب نصف الأسئلة في اختبار إجادة العلوم التخصصية في مجالات اللغة التركية والعلوم الاجتماعية والرياضيات الأساسية وفروع العلوم.

وحصل 48 ألف و228 طالبا من بين الطلاب الذين خاضوا في غمار الاختبار على صفر درجة، وفق التقرير الصادر عن مركز الاختبار والاختيار والتسكين.

وبلغ متوسط نسبة الأجوبة الصائبة للأجوبة الخاطئة في اختبار اللغة التركية المؤلف من 40 سؤالا نحو 14 سؤلا، بينما تراجعت هذه النسبة في اختبار الرياضيات الأساسية إلى 5 أسئلة.

وبلغ متوسط نسبة الأجوبة الصائبة للأجوبة الخاطئة في اختبار العلوم الاجتماعية المؤلف من 20 سؤالا حوالي 7.7 أسئلة، في حين بلغت هذه النسبة في اختبار الرياضيات الأساسية المؤلف من 40 سؤالا نحو 5 أسئلة وفي اختبار فروع العلوم 2.6 أسئلة.

وشهد اختبار العلوم المتخصصة مشهدا مشابها، حيث بلغ متوسط نسبة الأجوبة الصائبة للأجوبة الخاطئة في اختبار اللغة التركية وآدابها المؤلف من 24 سؤالا نحو 4.7 أسئلة.

وبلغ متوسط نسبة الأجوبة الصائبة للأجوبة الخاطئة في اختبار التاريخ المؤلف من عشرة أسئلة 1.4 أسئلة وفي اختبار التاريخ الثاني المؤلف من 11 سؤالا 1.4 أسئلة.

وفي فئة اختبار إجادة العلوم التخصصية بلغ متوسط نسبة الأجوبة الصائبة للأجوبة الخاطئة في اختبار الرياضيات المؤلف من 40 سؤالا 7.5 أسئلة وفي اختبار الفلسفة المؤلف من 12 سؤالا 2.2 سؤال وفي اختبار الفيزياء المؤلف من 14 سؤالا نحو سؤال واحد فقط.

وجاءت نسب النجاح في اختبار إجادة العلوم الأساسية على النحو التالي:

– اللغة التركية: 36 في المئة

– العلوم الاجتماعية: 39 في المئة

– الرياضيات: 14 في المئة

– فروع العلوم: 13 في المئة

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