باكو (زمان التركية) – دخلت قوات عسكرية تركية إلى إقليم نخجوان ذي الحكم الذاتي في أذربيجان، للمشاركة في مناورات عسكرية تنطلق غدا الأربعاء وتستمر 13 يوما.

وفق وسائل الإعلام التركية، فقد استقبلت القوات التركية بحفل على جسر “أوميت” على نهر أراز، بعد عبورها من معبر “ساداراك” الحدودي في إقليم نخجوان المتمتع بالحكم الذاتي، وشهد الحفل عزف النشيد الوطني التركي والأذربيجاني.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية أمس الإثنين، إن قوات برية وجوية من البلدين سوف تشارك في المناورات العسكرية التي تبدأ الأربعاء 29 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، لمدة 13 يومًا.

ومن المقرر أن تعقد المناورة بين القوات المسلحة التركية والأذربيجانية في كل من العاصمة الأذربيجانية باكو وإقليم نخجوان في الفترة بين 1-5 أغسطس/ آب المقبل، بمشاركة قوات مدرعة وقوات المدفعية وقوات جوية وعناصر دفاع جوي.

كما تشمل المناورات عمليات عسكرية في مدينة غينجا ومدينة كوردمير ومدينة يافلاه.

يأتي ذلك بعدما أطلق الجيش الروسي قبل أسبوع مناورات ضخمة بمشاركة 150 ألف جندي في أرمينيا بمنطقة قريبة من الشريط الحدودي مع أذربيجان، في رد من موسكو على إعلان أنقرة توفير الدعم العسكري الكامل لحليفتها أذربيجان.

وشهدت الحدود بين البلدين توترات حادة هذا الشهر بسبب تبادل لإطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في الجيش الأذري.

وزارة الدفاع الروسية، وصف المناورات بأنها روتينية، ونفت أن يكون لها أي صلة بالأعمال التي تقوم بالقوات الروسية في منطقة القوقاز، مشيرة إلى المناورات تجري بمشاركة 150 ألف جندي بالإضافة إلى 400 طائرة حربية.

وهناك عداء بين أرمينيا وتركيا، حيث تحشد الأولي المجتمع الدولي لإجبار تركيا على الاعتراف بوقوع مذبحة ضد الأرمن في عهد الدولة العثمانية، وتخشى تركيا من دفع تعويضات طائلة جراء ذلك.

وقد يتسبب التدخل العسكري التركي أو الروسي في زيادة حدة التوتر بين الطرفين.

وأجرى أمس الرئيس التركي رجب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وتناولا الأوضاع في ليبيا وسوريا وأذربيجان.

وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعاً منذ نحو 30 عاماً للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية. لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيداً من هذه المنطقة المتنازع عليها.

ومنذ 1992، تسيطر أرمينيا على إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”، بإجمالي نحو 20% من الأراضي الأذرية.

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