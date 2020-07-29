أنقرة (زمان التركية) – استنكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، إقرار البرلمان قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وخلال سلسلة تغريدات نشرها على تويتر أوضح إنجه المرشح الرئاسي السابق، أن البرلمان التركي، الذي عمل حتى الصباح من أجل قانون مواقع التواصل الاجتماعي، قتل الحريات وأن منع الحديث عن المشكلات ونقاشها ونشرها لن يقضي عليها، مفيدا أنه سيتم التوصل إلى مخرج للأزمة بدون شك مهما فعلت السلطة الحاكمة.

وحملت تغريدة إنجة هذه وسم إرفع يدك عن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة (SosyalMedyamaDokunma).

وشهد البرلمان التركي تمرير قانون مواقع التواصل الاجتماعي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، على الرغم من استنكار المعارضة له.

وأقر البرلمان “مقترح قانون إجراء تعديلات في قانون المنشورات المتداولة على الشبكة العنكبوتية ومكافحة الجرائم المرتكبة عبر هذه المنشورات” بعد شهر من دعوة أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان بهذا الصدد.

وترى المعارضة أن القانون يستهدف مصادرة ما تبقى من حرية التعبير عن الأفكار والآراء وفرض السيطرة الكاملة على مصادر المعلومات البديلة أو المستقلة.

وأدانت منظمة العفو الدولية إقرار القانون وأكدت في بيان على أنه سيضع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عرضة للاحتجاز والاعتقال من قبل السلطات.

مدير الحملات والاتصالات في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، طارق بايهان، أكدت أن التعديلات الجديدة تزيد المخاطر الواقعة على الأشخاص الذين ينشرون أفكارهم المعارضة.

وأكدت المنظمة أن القيود والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ستزيد، قائلًا: “إن الحكومة تقوم بانتهاك حق حرية التعبير على الإنترنت بشكل مخالف لمعايير وقوانين حقوق الإنسان الدولية… يجب ألا يمر مشروع القانون من البرلمان، والذي سيمنح الحكومة صلاحية زيادة القيود على المحتويات على الإنترنت”.

Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay Mengüllüoğlu Meclis Genel Kurulu'nda sosyal medya yasa teklifi üzerine konuşuyor:#SansürYasasınaDurDehttps://t.co/tBjoF002Dp — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 28, 2020



وتزامنا مع إقرار القانون تفاعل على تويتر الآلاف من المستخدمين بمن فيهم سياسيون مع القانون الجديد وأبدوا رفضهم لامتداد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية.

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