أنقرة (زمان التركية) – أغلق موقع يوتيوب حسابات قناة شهيرة موالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأغلق يويتوب حساب قناة Tsargrad وكذلك حساب ملك القناة، ألكسندر دوغين، أحد أكبر المنظرين لفكرة “الأوراسية”، بشكل نهائي.

وكانت قناة Tsargrad، التي تصنف نفسها بقناة المسيحيين الأرثوذكس المحافظين، تحظى بأكثر من مليون متابعة، علما أنها انتقلت إلى البث الرقمي كليا في عام 2017.

وذكر موقع جوجل المالك لموقع يوتيوب في بيانه أن هاتين القناتين انتهكتا العقوبات الأمريكية على روسيا.

وأدرجت الولايات المتحدة مالك ومؤسس قناة Tsargrad، كونستانتن مالوفيف، ضمن قائمة العقوبات بحجة تمويله روسيا في ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وأدلى مالوفيف بتصريحات دعم خلالها الميليشيات الانفصالية في شرق أوكرانيا.

يُذكر أن نحو 13 ألف و200 شخص لقوا مصرعهم في المواجهات بالمنطقة حتى يومنا هذا.

وصرحت مديرة تحرير القناة، دريا توكاريفا، أن موقع يوتيوب أغلق حسابات القناة دون أي إنذار مسبق، مؤكدة أنهم سيلجؤون إلى الجهات القضائية.

وفي مايو الماضي قرر تطبيق إنستجرام أيضا إغلاق الحسابات الخاصة بكل من الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، والنائب البرلماني عن منطقة الشيشان، آدم دليمخانوف، ورئيس البرلمان الشيشاني، ماجوميد داودوففي، ونائب رئيس الوزراء الشيشاني، أبو زيد فيسمورادوف، استنادا أيضا ‏إلى العقوبات الأمريكية.

وكان موقع يوتيوب قد سبق وأن قام بإلغاء قنوات روسية تحمل اسم وكالة أنباء RIA FAN federal و Krym 24 TVو Anna Newsو News Front.

هذا واعتبرت الخارجية الروسية مثل هذه الممارسات نوعا من فرض الرقابة، داعية دول العالم إلى مساندتها.

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