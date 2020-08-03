ترامب يوجه انتقادًا لاذعًا لمستشارة في البيت الأبيض

وكتب على تويتر “ديبورا وقعت في الشرك وضربتنا. شيء مثير للشفقة”.

وقالت بيركس الأحد لشبكة “سي إن إن” إن الولايات المتحدة التي سجلت نحو 155 ألف وفاة بكوفيد-19، تدخل “مرحلة جديدة” من تفشي العدوى.

واعتبرت أن الفيروس “يتفشى بشكل غير عادي”.

وأضافت “لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس”.

وقال ترامب إن تحذيرات بيركس صدرت بعدما هاجمتها رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي.

وكانت بيلوسي وديموقراطيون آخرون قد هاجموا بيركس، خبيرة الصحة العامة المخضرمة، لما اعتبروه استعدادا من جانبها لصوغ تصريحاتها لكسب رضى ترامب.

وكتبت مديرة الاتصالات الاستراتيجية إليسا فرح على تويتر أن “محاولة رئيسة المجلس بيلوسي المتكررة لتقويض وإشاعة عدم ثقة لدى العامة تجاه الدكتورة بيركس، أكبر أختصاصيي الصحة العامة في خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد ، تنم عن درجة كبيرة من اللامسؤولية”.

والشخصية الرئيسية الأخرى في الخلية الأميركية الطبية المعنية بمكافحة الفيروس، الدكتور أنطوني فاوتشي، كثيرا ما تلقى معاملة فظة من البيت الأبيض وأحيانا من ترامب نفسه.

وتقييمات فاوتشي الواقعية لتفشي العدوى كثيرا ما تصطدم بتوقعات أكثر تفاؤلا يروج لها الرئيس.

وقد وصف ترامب فاوتشي بالشخص “المثير للقلق” معتبرا أنه يضلل الجمهور. وقال الأسبوع الماضي إن نسبة التأييد للطبيب لدى الجمهور تفوق بكثير معدلات التأييد له.