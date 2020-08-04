إسطنبول (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “Avrasya” لاستطلاعات الرأي حول مدى رضا المواطنين عن النظام الرئاسي المطبق منذ عامين، أن نسبة الراغبين في العودة للنظام البرلماني هي الأكبر.

استطلاع الرأي شارك فيه ألفين و460 مواطنًا، وكشف أن المواطنين ينفرون من النظام الرئاسي، حيث بلغت نسبة المؤيدين للنظام البرلماني 58%.

أما في الجزء الخاص بمدى إعجاب أنصار الأحزاب برؤساء الأحزاب، فقد حصل أردوغان على 37.8% من أصوات المشاركين في استطلاع الرأي فقط، وبلغت نسبة المتوقعين إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل 72%.

رئيس مؤسسة “Avrasya” كمال أوزكيراز، قال في تصريحات خلال مشاركته في برنامج مذاع على يوتيوب: “حصل أردوغان على 37.8% في السؤال الخاص بمدى إعجاب المؤيدين برئيس الحزب، بينما صوت 42.1% بأنهم لا يعجبون بأردوغان”.

ومكن نظام الحكم الرئاسي الرئيس رجب أردوغان من صلاحيات واسعة، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.

وانتقد رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت له تركيا عام 2018، وقال إنه أفسد الفطرة السياسية في تركيا.

وخلال مشاركته في ندوة عقدت الشهر الماضي عبر الإنترنت بمركز دجله للدراسات المجتمعية في مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد أكد داود أوغلو أن: “هناك زلزال سياسي تتعرض له تركيا. فهيكل الدولة اهتز بالنظام الرئاسي الذي يفسد الحياة السياسية ويفسد أركان الدولة أيضًا”.

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