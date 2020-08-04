أنقرة (زمان التركية) – سجلت الجولات السياحية المحلية لمدة أسبوع أو أكثر في تركيا أعلى زيادة في نشاط الخدمات خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم بنسبة بلغت 61.86 في المئة وفق بيانات رسمية.

جاء ذلك بحسب ما كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية للخدمات والمنتجات خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وفي المنتجات سجيل البيض ثاني أعلى زيادة بنسبة بلغت 10.88 في المئة، بينما جاء غاز السيارات في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة بلغت 9.4 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر تصدرت الفاصوليا الطازجة قائمة أكثر المنتجات التي تراجعت أسعارها خلال الشهر الماضي بنسبة تراجع بلغت 37.78 في المئة. وجاءت الكوسة في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 35.28 في المئة ثم الباذنجان في المرتبة الثالثة بنسبة 30.85 في المئة. وجاء الخيار في المرتبة الرابعة بنسبة 29.64 في المئة في حين كانت المرتبة الخامسة من نصيب الكريز بنسبة 24.61 في المئة.

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