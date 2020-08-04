أنقرة (زمان التركية) – شهدت ولاية ملاطيا جنوب تركيا اليوم الثلاثاء هزة أرضية بلغت قوتها أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مرصد قنديلي بجامعة البوسفور أن الهزة الأرضية، التي أصابت بلدة بوتورجا في تمام الساعة 12:37 من ظهر اليوم، وقعت على عمق 5 كيلومتر وبلغت قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر.

ومن جانبها أفادت إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.02 كيلومتر وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

أضرار عنيفة في المباني

من جانبه صرح رئيس بلدة بوتورجا، ميخائل سولوك، خلال بث مباشر أن الهزة الأرضية كانت عنيفة وشعر بها سكان البلدة مفيدا أن الهزة ألحقت أضرار عنيفة بالمباني غير أنها لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح.

هذا وأكد والي ملاطيا، أيضن باروش، أن الولاية على اتصال مع فرق الدرك وإدارة الكوارث والطوارئ مؤكدا أنه لم يتم رصد أية أوضاع سلبية حتى الآن.

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