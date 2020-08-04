أنقرة (زمان التركية) – ارتبك الرئيس التركي رجب أردوغان خلال بث مباشر لكلمة ألقاها في حضور عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمناسبة عيد الأضحى، وتلعثم في الكلمة التي كان يقرأها واضطر لإعادتها مرة أخرى.

Erdoğan’ın prompteri bozuldu: Geri al geri — halktv.com.tr (@halktvcomtr) August 1, 2020



وبينما كان أردوغان يتظاهر بأنه يرتجل في خطابه، اتضح أنه كان يقرأ من كلمته من شاشة إلكترونية، إلا أنه لم يتمكن من القراءة بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الكلام المكتوب على الشاشة، فظهر خلال مقطع الفيديو، يقول “عُد إلى الوراء” أكثر من مرة.

ومع تحذير مستشاريه له، قائلين: “يا سيدي نحن على الهواء مباشرة”، ظهر الغضب على وجه أردوغان جليًا جراء الموقف الذي تعرض له.

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