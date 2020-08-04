أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مساء أمس الاثنين، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة بالفيروس.

وارتفع بذلك عدد الإصابات إلى 233 ألفًا و851 حالة وبلغ إجمالي عدد الوفيات 5747 حالة.

وأوضح الوزير فخر الدين كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 217 ألفًا و497 حالة، بعد تسجيل 1003 حالة تعافي جديدة.

أما فيما يتعلق بإجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن للحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، فقد سجَّل 4 ملايين و927 ألفًا و217 تحليلًا، بعد تسجيل 41 ألفًا و301 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

اللافت أن التقرير تجاهل أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الرعاية المركزة بشكل متعمد، الأمر الذي دفع عدد من الأطباء والمتخصصين للحديث عن حدوث قفزات في أعدادهم مما دفع الحكومة لعدم الإفصاح عن أعداد المصابين في غرف الرعاية المركزة والموضوعين تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

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