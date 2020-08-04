روما (زمان التركية)ــ غادر فريق ليتشي الإيطالي رسميًا دوري الدرجة الأولى عقب خسارته على أرضه أمام بارما بأربعة أهداف لثلاثة، الأحد، في ختام منافسات “الكالتشيو”.

وافتتح بارما النتيجة في الدقيقة 11، بهدف عكسي سجله المدافع فابيو لوتشيوني عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعمق المهاجم جيانلوكا كابراري جراح ليتشي بهدف ثان أحرزه عند الدقيقة 25.

وعقب تأخره بالنتيجة، اندفع ليتشي بكامل خطوطه نحو الهجوم، ليتمكن الفريق من تعديل النتيجة بهدفين متتاليين، أحرزهما التشيكي أنتونين باراك والمدافع بياجيو ميكارييلو في الدقيقتين 44 و45. وفق وكالة الأناضول.

وفي شوط المباراة الثاني، وضع المهاجم الدنماركي أندرياس كورنلويس فريقه بارما مجددًا بالمقدمة، بهدف ثالث سجله في الدقيقة 52.

وأتبعه المهاجم روبيرتو إنغليسي بهدف رابع عند الدقيقة 66، فيما سجل المهاجم جيانلوكا لابادولا هدف ليتشي الثالث في الدقيقة 68.

وبهذا، تجمد رصيد ليتشي عند النقطة النقطة 35 في المركز الثامن عشر، ليرافق رسميًا بريشيا وسبال إلى الدرجة الثانية.

وبالمقابل، رفع بارما رصيده للنقطة 49 معززًا مركزه الحادي عشر على سلم الترتيب.

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