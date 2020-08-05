(زمان التركية)ــ أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أنه سيزور لبنان خلال أيام.

وخلال اتصال هاتفي ظهر اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون، قدم أمين عام الجامعة العربية العزاء في ضحايا تفجيرات بيروت بالأمس، وأعرب عن دعم لبنان ومساندته في هذه المحنة.

ووف بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تناول أبو الغيط خلال الاتصال “سُبل حشد الدعم لمُساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها”.، كما عبّر عن اعتزامه زيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له ولتقديم العزاء بصورة شخصية.

وأضاف البيان أن أبو الغيط كان قد أطلق في وقتٍ سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعياً إلى تحركٍ دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

وأكد أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجّه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية، وأيضاً الدولية ذات الصلة.

وبحسب الصليب الأحمر اللبناني هناك 100 قتيل و4000 جريح في حادث الانفجار العنيف الذي ضرب جنوب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء، وأسفر عن خسائر مادية بالغة بممتلكات المدنيين والدولة.