القاهرة (زمان التركية)ــ أطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، مناشدة للدول العربية بمساعدة لبنان على إثر الدمار الذي حل بمرفأ العاصمة بيروت جاء الانفجار الضخم مساء الثلاثاء، والذي خلف مئات المصابين والقتلى، وألحق خسائر مادية هائلة بممتلكات المواطنين والدولة، في ظل وضع اقتصادي صعب يعيشه لبنان.

وناشد أبو الغيط “الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الاغاثية العربية والعالمية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان”. ودعا الأمين العام “لتحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها، وذلك في ضوء اعلان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان مساء أمس (بيروت مدينة منكوبة)، وعلى خلفية الدمار الواسع الذي خلفته انفجارات بيروت أمس ٤ الجاري”.

وقد “وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية وايضا الدولية ذات الصلة”.

وأعرب الامين العام عن “دعمه الكامل للمناشدة التي أطلقها لبنان أمس للمجتمع الدولي بهدف تأمين المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات التفجيرات الضخمة التي تعرضت لها العاصمة بيروت، مشيرا الي تضامنها المستمر مع لبنان وشعبه والي استعدادها الدائم لدعمه في كل ما من شأنه أن يسهم في استعادة الاستقرار والحفاظ على أمنه وسلمه الأهلي”.

وكان أبو الغيط وجه رسالة مواساة وتأييد وتضامن من الجامعة العربية إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أكد خلالها وقوف الجامعة مع لبنان، واستعدادها الكامل لتبني مطالب لبنان واحتياجاته العاجلة للمساعدة من كافة دول العالم من أجل تجاوز هذه المحنة غير المسبوقة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء تنكيس علم الجامعة حداداً على ضحايا انفجار بيروت الذي هزّ العاصمة اللبنانية مساء أمس، وسقط على اثرها مئات من الشهداء والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.

وبحسب الصليب الأحمر اللبناني هناك 100 قتيل و4000 جريح في الحادث الأليم.