أنقرة (زمان التركية) – قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العزاء لنظيره اللبناني، مشيل عون، في ضحايا التفجير الذي ضرب مساء الثلاثاء مرفأ بيروت.

وخلال اتصال هاتفي تقدم أردوغان بالتعازي إلى عون في ضحايا انفجار بيروت الأليم الذي وقع يوم أمس الثلاثاء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب الصليب الأحمر اللبناني هناك 100 قتيل و4000 جريح في الحادث الأليم.

كما غرد أردوغان من حسابه على تويتر باللغة العربية مقدما العزاء إلى اللبنانيين، وقال “أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ونحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين.”.

أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ #بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ونحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) August 4, 2020

كما نشرت وزارة الخارجية التركية رسالة عزاء في ضحايا الانفجار الأليم.

وأعربت الخارجية التركية في رسالتها عن حزنها الشديد عن سقوط ضحايا وجرحى من أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الانفجار مشيرة إلى إصابة تركيين خلال الانفجار بإصابات خفيفة وأنها تتابع أوضاعهما عن كثب.

هذا وتمنت الخارجية التركية في رسالتها الشفاء العاجل للمصابين والرحمة والمغفرة لمن لقوا حتفهم خلال الانفجار.

وكشفت وزارة الخارجية والسفير التركي في لبنان أن من بين المصابين في حادث أمس مواطنين تركيين بجروح طفيفة، وأن مبنى السفارة التركية في بيروت تضرر.

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