أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 1083 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مساء الثلاثاء، و18 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

ولأول مرة تتخطى إصابات كورونا في تركيا حاجز 1000 حالة منذ شهرين تقريبا.

وسجلت إصابات كورونا في تركيا مساء الإثنين 995 حالة و19 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي أعداد المصابين 234 ألفًا و934 حالة، وإجمالي أعداد الوفيات ارتفعت إلى 5765 حالة.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 218 ألفًا و491 حالة بعد تسجيل 994 حالة تعافي جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت للحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطة لحالات مؤكد إصابتها، وصل إلى 4 ملايين و973 ألفًا و466 تحليلًا بعد تسجيل 46 ألفًا و249 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولليوم الثاني على التوالي تجاهل تقرير وزير الصحة ذكر أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الرعاية المركزة بشكل متعمد، الأمر الذي دفع عدد من الأطباء والمتخصصين للحديث عن حدوث قفزات في أعدادهم مما دفع الحكومة لعدم الإفصاح عن أعداد المصابين في غرف الرعاية المركزة والموضوعين تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جهتها قلات غرفة أطباء أنقرة أن غرف العناية المركزة بكافة مستشفيات العاصمة أنقرة باتت ممتلئة تمامًا بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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