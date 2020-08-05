أنقرة (زمان التركية) – تتزايد توقعات المؤسسات المالية الدولية حول رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة وذلك بعد توقفه عن خفض معدلات الفائدة.

وتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 10 في المئة بنهاية العام الجاري على أن تواصل الارتفاع خلال العام القادم وتسجل 14 في المئة بنهاية عام 2021.

ويتخلف السعر الحالي للفائدة الذي يقدر بـ8.25 في المئة عن معدلات التضخم بنسبة بسيطة.

وبالتزامن مع رفع سعر الفائدة ستعاود فوائد القروض الارتفاع مجددا، حيث توقع بنك غولدمان ساكس الأمريكي أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 10 في المئة بنهاية العام الجاري.

وأضاف البنك الأمريكي في تقريره أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنهاية العام الجاري من 8.25 في المئة إلى 10 في المئة على أن ترتفع بنحو مئة نقطة خلال كل ربع من عام 2021 القادم ليسجل 14 في المئة بنهاية العام القادم.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بالنظر إلى التدهور المرصود في معدلات التضخم وتزايد تقلبات الليرة التركية خلال الآونة الأخيرة واستمرار تراجع احتياطيات البنك المركزي واستمرار مغادرة رؤوس الأموال لتركيا.

هذا وسيتم طرح زيادة في فوائد القروض في حال ما إن قرر بنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة.

ووفق تقارير ارتفع سعر فائدة إعادة الشراء لليلة الواحدة “الريبو” بالليرة التركية بنسبة تتراوح بين 1020 بالمائة إلى 1050 بالمائة في سوق لندن للأوراق المالية، في خطوة جائت بعد بيع البنوك الحكومية 2.5 مليار دولار على الأقل لدعم الليرة.

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