أنقرة (زمان التركية) – باتت وحدات العناية المركزة في جميع مستشفيات العاصمة أنقرة “ممتلئة تمامًا” بحسب ما أعلنت غرفة أطباء أنقرة، بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك في حين تجاهل تقرير وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا لليوم الثاني على التوالي ذكر أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الرعاية المركزة بشكل متعمد.

حسب التقرير الصادر عن غرفة أطباء أنقرة ارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنقرة من ألف حالة يوميًا، وقالت الغرفة في التقرير: “المستشفيات لم يعد بها مكان للمرضى المصابين بفيروس كورونا بالإضافة لإصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي. المرضى اللازم إدخالهم إلى وحدات الرعاية المركزة يتلقون العلاج داخل غرف الخدمات الطبية العاجلة بسبب امتلاء وحدات الرعاية المركزة”.

وأوضح التقرير أن غرف الرعاية المركزة في المستشفيات المتخصصة في معالجة واستقبال حالات كورونا كانت تستقبل مريض واحد في الغرفة في شهري أبريل/ نيسان-مايو/ أيار الماضيين، بينما أصبحت الآن تستقبل مريضين في الغرفة الواحدة.

وبحسب البيانات المعلنة من قبل غرفة تجارة أنقرة فقد ارتفع عدد المصابين من الفرق الطبية بفيروس كورونا داخل العاصمة أنقرة وحدها إلى 488 حالة، اعتبارًا من 4 أغسطس/ آب الجاري.

ولأول مرة تتخطى إصابات كورونا في تركيا حاجز 1000 حالة منذ شهرين تقريبا.

وسجلت إصابات كورونا في تركيا مساء الثلاثاء 1083 حالة إصابة مؤكدة، و18 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي أعداد المصابين 234 ألفًا و934 حالة، وإجمالي أعداد الوفيات ارتفعت إلى 5765 حالة.

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