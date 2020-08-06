أنقرة (زمان التركية) – شككت برلمانية عن حزب الخير المعارض في تركيا في الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة لإصابات فيروس كورونا، وقالت إن الإصابات اليومية تجاوزت الأربعاء بالعاصمة أنقرة وحدها 1400 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية مساء الأربعاء تسجيل 1178 إصابة جديدة، و19 حالة وفاة جديدة، في عموم تركيا.

وزعمت البرلمانية أيلين جسور، أن الحكومة حظرت على أعضاء المجلس العلمي الإدلاء بتصريحات للقنوات التلفزيونية بسبب التحذيرات التي يطلقونها.

وكشفت جسور مرة أخرى عن شكوكها بشأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المعلنة مؤخرا، حيث تطرقت جسور إلى تصريحات وزير الصحة، فخر الدين كوجا، التي أعرب خلالها عن مخاوفه من ارتفاع الإصابات مجددا قائلة: “نحن متخوفون من الأمر منذ ثمانية أشهر ويبدو أن مخاوف السيد الوزير جاءت متأخرة”.

تأخر الحكومة دائما

وألقت النائبة جسور باللوم على الحكومة في تأخرها بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، قائلة: “مهمة الحكومات إيجاد الحلول وليس الإعراب عن مخاوفها. نحن أحد الدول القليلة التي لا تزال غارقة في الموجة الأولى من الفيروس بسبب تأخرنا في اتخاذ الإجراءات”.

وأكدت جسور أن الإحصاءات الرسمية غير مقنعة مفيدة وأن العاصمة أنقرة سجلت بمفردها 1450 إصابة خلال يوم أمس فقط.

أضافت: “الأطباء متخوفون ويزودونا بالمعلومات في هذا الصدد. لا أدرى إلى متى ستخفي السلطات الحقيقة والموت يهددنا”.

وأشارت جسور إلى حظر السلطات التركية على أعضاء المجلس العلمي الإدلاء بتصريحات للقنوات التلفزيونية بسبب التحذيرات التي يطلقونها قائلة: “إلى أعضاء المجلس العلمي الكرام، هل تجاوزت إصابات أمس في أنقرة حاجز ال1400 إصابة؟ هل غياب أعضاء المجلس العلمي عن الشاشات يرجع إلى كون الإحصاءات الحقيقية تبلغ 3 أضعاف المعلنة؟ أي إجراءات عودة للحياة الطبيعية هذه التي لا تستدعي إخضاع المخالطين للفحوصات”.

وسجلت تركيا ارتفاعًا كبيرًا في إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) منتصف هذا الأسبوع، وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا، مساء الأربعاء تسجيل 1178 إصابة جديدة، و19 حالة وفاة جديدة.

ولأول مرة منذ شهرين تقريبا تتخطى إصابات كورونا في تركيا حاجز 1000 حالة.

وكانت إصابات كورونا في تركيا مساء الإثنين 995 حالة و19 حالة وفاة، بينما سجلت مساء الثلاثاء 1083 حالة إصابة.

من جهتها قالت غرفة أطباء أنقرة أن غرف العناية المركزة بكافة مستشفيات العاصمة أنقرة باتت ممتلئة تمامًا بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

لكن وزير الصحة نفى امتلاء المستشفيات في بعض الولايات بمرضى كورونا.

وقال فخر الدين كوجا في تغريدة على تويتر، الخميس: “ما يشاع من ادعاءات حول إمتلاء المستشفيات في بعض المدن التركية، عارية عن الصحة”.

–