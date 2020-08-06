أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا ارتفاعًا كبيرًا في إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) منتصف هذا الأسبوع، وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا، مساء الأربعاء تسجيل 1178 إصابة جديدة، و19 حالة وفاة جديدة.

الوزير فخر الدين كوجا كشف أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 236 ألفًا و112 حالة إصابة مؤكدة، وأعداد الوفيات بلغت 5784 حالة.

ولأول مرة منذ شهرين تقريبا تتخطى إصابات كورونا في تركيا حاجز 1000 حالة.

وكانت إصابات كورونا في تركيا مساء الإثنين 995 حالة و19 حالة وفاة، بينما سجلت مساء الثلاثاء 1083 حالة إصابة.

فخر الدين كوجا أشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 219 ألفًا و506 حالة، بعد تسجيل 1015 حالة تعافي جديدة، وتجاهل أيضًا الإعلان عن أعداد المصابين بالفيروس داخل غرف الرعاية المركزة والمستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها ارتفع إلى 5 ملايين و27 ألفًا و308 تحليلًا، بعد إجراء 53 ألفًا و842 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولليوم الثالث على التوالي تجاهل تقرير وزير الصحة ذكر أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الرعاية المركزة بشكل متعمد، الأمر الذي دفع عدد من الأطباء والمتخصصين للحديث عن حدوث قفزات في أعدادهم مما دفع الحكومة لعدم الإفصاح عن أعداد المصابين في غرف الرعاية المركزة والموضوعين تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جهتها قالت غرفة أطباء أنقرة أن غرف العناية المركزة بكافة مستشفيات العاصمة أنقرة باتت ممتلئة تمامًا بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

لكن وزير الصحة نفى امتلاء المستشفيات في بعض الولايات بمرضى كورونا.

وقال فخر الدين كوجا في تغريدة على تويتر، الخميس: “ما يشاع من ادعاءات حول إمتلاء المستشفيات في بعض المدن التركية، عارية عن الصحة”.

ومن المرجح أن تلغي ألمانيا قرار السماح بالسفر إلى 4 ولايات في تركيا جزئيا، الذي ألنته الثلاثاء الماضي، في حال تزايد حالات الإصابة في تركيا بشكل كبير.

وحتى الآن تركيا ليست ضمن قائمة الدول التي صنفها الاتحاد “آمنة” وسمح لمواطنيها بدخول أراضيه، بعد إغلاق استمر اشهراً إثر تفشي وباء كورونا.

وينظر المسئولين الأتراك إلى توصية الاتحاد الأوروبي بعدم السفر إلى تركيا باعتبارها مؤامرة دون الأخذ في الاعتبار حالات الإصابة اليومية المرتفعة.

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