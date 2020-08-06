أربيل (زمان التركية)ـــ فقد جندى تركي آخر حياته بهجوم مسلح في شمال العراق، حيث يشن الجيش عمليات مسلحة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وكشفت وزارة الدفاع التركية، عن “استشهاد حارس أمني” خلال “اشتباكات مع إرهابيين”.

وقال أصدرته الوزارة، الأربعاء إن الجندي “نقل إلى المستشفى إلا أنه استشهد متأثرا بإصابته”.

وخلال الشهرين الماضيين أعلنت تركيا عن وفاة ثلاثة جنود آخرين بهجمات مسلحة.

وكانت عناصر كردية مسلحة من قوات الدفاع الشعبي HPG المنتمية إلى حزب العمال الكردستاني، قالت في وقت سابق إنها نفذت هجمات عسكرية ضد “جيش الاحتلال التركي” في منطقة حفتانين شمال العراق.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت تركيا إطلاق عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق والتي تضمن إنزالا لعدد من الجنود بالمنطقة، ضد عناصر حزب العامل الكردستاني، وذلك بعد عملية”مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

وتوغل الجيش التركي خلال الشهر الماضي في الأراضي العراقية بعمق بين 15-30 كيلومترًا، وبطول 45-50 كيلو متر.

وفرضت القوات التركية سيطرتها على جبل خامتير الحدودي العراقي المطل على تركيا، بعد تكثيف القصف عليه جوا وبرا، وأنشأت 45 نقطة عسكرية بطول الحدود.

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