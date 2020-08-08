أنقرة (زمان التركية) – لليوم الخامس على التوالي سجلت تركيا إصابات مرتفعة بفيروس كورونا أعلى من 100‪0 حالة.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 238 ألفًا و450 حالة، بعد تسجيل 1185 حالة إصابة جديدة.

وذكر الوزير أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5813 حالة وفاة، بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 221 ألفًا و574 حالة، بعد تسجيل تعافي 1028 حالة تعافي جديدة.

كما لفت كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع إلى 5 ملايين و138 ألفًا و528 تحليلًا، بعد إجراء 56 ألفًا و726 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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