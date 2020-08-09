أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا أن عددا من القطع البحرية ستجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة شرق المتوسط في الفترة بين 10-11 أغسطس/ آب الجاري؛ في إجراء يأتي عقب إعلان اليونان ومصر توقيع مذكرة ترسيم حدود بحرية.

وزارة الدفاع التركية نشرت تحذيرًا بحريًا جديدًا (Navtex)، أعلنت فيه أنها ستطلق أعمال تدريبات بالذخيرة الحية للقوات البحرية في مناطق شرق المتوسط، مشيرة إلى أن سفن التنقيب التركية ستواصل أعمالها في المنطقة بشكل طبيعي.

وقالت وسائل إعلام تركية إن التدريبات تأتي ردًا على توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان الخميس الماضي، فيما بيشير إلى أنه استعراض تركي بالمتوسط مفاده لن نوقف التنقيب عن النفط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال تعليقًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا: “الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لا قيمة له بالسنبة لتركيا” وفي أول رد فعل على ذلك قال أردوغان “بدأنا في أعمال التنقيب. وأرسلنا سفينة التنقيب خير الدين باربروس”.

وذكر أن بلاده ستواصل عملها في ضوء الاتفاق الموقع مع ليبيا بكل إصرار. وأوضح أنه أخبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل بأن تركيا ستعيد أعمال التنقيب مرة أخرى في شرق المتوسط في المناطق المتنازع عليها مع اليونان بسبب عدم التزام الأخيرة بالتهدئة.

وأوضح بيان الدفاع أن عناصر القوات البحرية والجوية التابعة للقوات المسلحة التركية، تواصل أنشطتها في مناطق البحر المتوسط وبحر إيجه، بمشاركة قطع بحرية، وغواصات، وطائرات مروحية، وطائرات مقاتلة.

وحسب الأخبار المتداولة حول أعمال التنقيب والمسح السيزمي في شرق المتوسط، فإن فرقاطة تابعة للقوات البحرية ترافق سفينة التنقيب يافوز، بينما ترافق سفينة الأبحاث خير الدين باشا، قطعة بحرية من طراز كورفيت.

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